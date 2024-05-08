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Ташуев: возможности «Зенита» и «Факела» несоизмеримы, но воронежцы заслужили это очко

Ташуев: возможности «Зенита» и «Факела» несоизмеримы, но воронежцы заслужили это очко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о матче воронежцев с санкт-петербургским «Зенитом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!

Правильно ли был назначен пенальти? Рука была. Это однозначно», — приводят слова Ташуева «Известия».

В составе «Зенита» отличился защитник Дуглас дос Сантос. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков (с пенальти).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, заработав 51 очко за 27 игр. «Факел» (28) располагается на 14-й строчке.

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