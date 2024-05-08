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Ташуев: возможности «Зенита» и «Факела» несоизмеримы, но воронежцы заслужили это очко

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о матче воронежцев с санкт-петербургским «Зенитом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!

Правильно ли был назначен пенальти? Рука была. Это однозначно», — приводят слова Ташуева «Известия».

В составе «Зенита» отличился защитник Дуглас дос Сантос. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков (с пенальти).

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, заработав 51 очко за 27 игр. «Факел» (28) располагается на 14-й строчке.