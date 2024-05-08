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Квеквескири: я не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола

Квеквескири: я не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола
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Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что не считает «Зенит» позором российского футбола. Сине-бело-голубые подвергаются критике за выбранный путь развития — в составе команды играют преимущественно легионеры, а ставка на российских футболистов делается в редких случаях.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?
– Я так не считаю. Это право любого клуба — выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А ещё есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может, — сказал Ираклий Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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