Квеквескири: я не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что не считает «Зенит» позором российского футбола. Сине-бело-голубые подвергаются критике за выбранный путь развития — в составе команды играют преимущественно легионеры, а ставка на российских футболистов делается в редких случаях.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

– Я так не считаю. Это право любого клуба — выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А ещё есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может, — сказал Ираклий Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.