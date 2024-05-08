Хомуха: если у ЦСКА будет предложение по Чалову, то Заболотный необходим армейцам

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что Антон Заболотный будет необходим армейской команде как подстраховка на случай ухода Фёдора Чалова, который может переехать в Европу.

«Наверное, в ЦСКА взвесили все за и против, а также рассмотрели возможности клуба по приглашению хороших и качественных футболистов. Поэтому приняли решение дать поиграть год опытному Заболотному, который способен помочь команде.

Если у ЦСКА будет соответствующее предложение из Европы по Чалову, то Заболотный будет необходим армейцам. Но главное, чтобы это предложение сделали, потому что не каждый готов отдать прописанные € 4 млн», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.