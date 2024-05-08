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Хомуха: если у ЦСКА будет предложение по Чалову, то Заболотный необходим армейцам

Хомуха: если у ЦСКА будет предложение по Чалову, то Заболотный необходим армейцам
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что Антон Заболотный будет необходим армейской команде как подстраховка на случай ухода Фёдора Чалова, который может переехать в Европу.

«Наверное, в ЦСКА взвесили все за и против, а также рассмотрели возможности клуба по приглашению хороших и качественных футболистов. Поэтому приняли решение дать поиграть год опытному Заболотному, который способен помочь команде.

Если у ЦСКА будет соответствующее предложение из Европы по Чалову, то Заболотный будет необходим армейцам. Но главное, чтобы это предложение сделали, потому что не каждый готов отдать прописанные € 4 млн», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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