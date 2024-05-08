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Тен Хаг начинает терять контроль над раздевалкой «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

Тен Хаг начинает терять контроль над раздевалкой «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг начинает терять контроль над некоторыми игроками «дьяволов», часть футболистов не слушает указаний нидерландского специалиста. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание Daily Mail.

По информации источника, авторитет тен Хага среди футболистов «Манчестер Юнайтед» оказался под серьёзным ударом. Напомним, нидерландский специалист возглавил манкунианский клуб летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» под его руководством выиграл Кубок английской лиги.

По состоянию на сегодняшний день «красные дьяволы» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Сити» в конце мая.

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