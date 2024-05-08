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Ташуев ответил, что изменилось в игре «Факела» под руководством Черевченко

Ташуев ответил, что изменилось в игре «Факела» под руководством Черевченко
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре команды после его ухода. «Факел» возглавил российский специалист Игорь Черевченко.

«Главное изменение в игре «Факела» при Игоре Черевченко? И в матче с «Сочи», и в первом тайме с «Зенитом» было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни «Ростову», ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку», — приводят слова Ташуева «Известия».

Напомним, «Факел» объявил об уходе 65-летнего Сергея Ташуева 26 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 27 матчей.

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