Ташуев ответил, что изменилось в игре «Факела» под руководством Черевченко

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре команды после его ухода. «Факел» возглавил российский специалист Игорь Черевченко.

«Главное изменение в игре «Факела» при Игоре Черевченко? И в матче с «Сочи», и в первом тайме с «Зенитом» было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни «Ростову», ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку», — приводят слова Ташуева «Известия».

Напомним, «Факел» объявил об уходе 65-летнего Сергея Ташуева 26 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 27 матчей.