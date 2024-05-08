Агент Лесового высказался о будущем игрока в «Маккаби» из Хайфы

Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы российского футболиста израильского «Маккаби» Хайфа Даниила Лесового, высказался о будущем футболиста.

«О том, вернётся ли Лесовой после окончания сезона в «Динамо», надо спрашивать у московского клуба. Если председатель совета директоров сказал, что Лесовой вернётся в «Динамо», наверное, это так. Это вопрос между «Маккаби» и «Динамо», с игроком я не обсуждал ситуацию. Если «Маккаби» выкупит Лесового, он останется. Если нет, то автоматически вернётся в «Динамо». Через три недели закончится сезон. Клуб ничего мне не говорил, Даниилу тоже. Если в «Динамо» такое сказали, наверное, они знают лучше, чем мы. Но повторюсь — если «Маккаби» решит не выкупать Даниила, то он вернётся в Россию», — сказал Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.