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Агент Лесового высказался о будущем игрока в «Маккаби» из Хайфы

Агент Лесового высказался о будущем игрока в «Маккаби» из Хайфы
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Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы российского футболиста израильского «Маккаби» Хайфа Даниила Лесового, высказался о будущем футболиста.

«О том, вернётся ли Лесовой после окончания сезона в «Динамо», надо спрашивать у московского клуба. Если председатель совета директоров сказал, что Лесовой вернётся в «Динамо», наверное, это так. Это вопрос между «Маккаби» и «Динамо», с игроком я не обсуждал ситуацию. Если «Маккаби» выкупит Лесового, он останется. Если нет, то автоматически вернётся в «Динамо». Через три недели закончится сезон. Клуб ничего мне не говорил, Даниилу тоже. Если в «Динамо» такое сказали, наверное, они знают лучше, чем мы. Но повторюсь — если «Маккаби» решит не выкупать Даниила, то он вернётся в Россию», — сказал Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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