Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье»

Бывший тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков проходит стажировку в испанском футбольном клубе «Севилья».

«Я нахожусь в Севилье, потому что есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком ещё со времён, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Во время профессиональной карьеры футболиста Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе испанского клуба российский нападающий выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны. Из «Севильи» он ушёл в московское «Динамо», после чего вернулся в «Зенит». Карьеру Кержаков завершил в 2017 году. С 2018-го Александр работает тренером. В России он возглавлял молодёжную сборную страны, «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.