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Сергей Ташуев: есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ

Сергей Ташуев: есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» занимает 14-е место. Команда набрала 28 очков после 27 матчей.

«Мы видели матч «Урал» – «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Всё в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Всё-таки большой труд вложил в этот коллектив», — приводят слова Ташуева «Известия».

В ближайшем туре чемпионата России воронежцы встретятся с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт в Воронеже в воскресенье, 12 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. В двух последних матчах соперниками «Факела» будут московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

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