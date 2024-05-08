Квеквескири: «Факел» при Ташуеве оказался в эмоциональном кризисе

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что при Сергее Ташуеве воронежцы оказались в эмоциональном кризисе.

– Команда при Ташуеве оказалось в кризисе?

– Да. В эмоциональном кризисе.

– Почему?

– Если бы я знал ответ, то постарался бы не допустить подобного. Наверное, рассказал бы и мы добивались положительного результата.

– Сейчас этот кризис преодолён?

– Мы два раза сыграли вничью. Дай бог, чтобы дальше были победы. Тогда точно никакого кризиса не будет, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Сергей Ташуев возглавлял воронежский «Факел» с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.