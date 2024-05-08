Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку месяца в апреле в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт лиги.
Кроме Тюкавина, в число номинантов вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). Тюкавин завоевал награду благодаря победам в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38% голосов).
21-летний Константин Тюкавин в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.
Как голосовали болельщики
Константин Тюкавин – 37,82%.
Данила Козлов – 26,14%.
Джон Кордоба – 15,58%.
Роналдо – 15,42%.
Максим Глушенков – 5,03%.