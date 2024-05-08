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Квеквескири предположил, почему в Воронеже кричали: «Зенит» — позор российского футбола»

Квеквескири предположил, почему в Воронеже кричали: «Зенит» — позор российского футбола»
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Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири предположил, почему в Воронеже кричали: «Зенит» – позор российского футбола».

– Болельщики в Воронеже кричали с трибун, что «Зенит» – позор российского футбола». Почему?
– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, всё равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счёт легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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