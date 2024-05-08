«Злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход». Ташуев — о работе в «Факеле»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о работе в воронежском клубе.

«Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, всё уже решили… Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трёх турах. Тогда задача будет решена», — приводят слова Ташуева «Известия».

Напомним, «Факел» объявил об уходе 65-летнего Сергея Ташуева 26 апреля. Команду возглавил российский специалист Игорь Черевченко. Под руководством Черевченко «Факел» провёл два матча и оба сыграл вничью: с «Сочи» (0:0) и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).