«Унылый футбол». Шалимов — о матче «Спартака» с «Пари НН»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о прошедшем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью — 0:0.

«До матча говорил о том, что у «Спартака» будут проблемы — надо будет взламывать оборону соперника, созидать. Нижнему нужны были очки, чтобы прервать серию неудач, нужны очки, чтобы остаться в РПЛ.

В итоге получилась серая игра, с минимумом опасных моментов. Унылый футбол — больше вопросов к «Спартаку», потому что более классная команда должна за счёт уровня игроков создавать моменты. Сложно кого-то выделить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.