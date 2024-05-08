Защитник «Зенита» Эракович: последние четыре игры прошли не так, как мы хотели бы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о последних результатах команды.

«Какова реакция команды на последние неудачи? Последние четыре игры прошли не так, как мы хотели бы. Но это футбол – такое бывает у всех команд. Дальше всё зависит только от нас. Нас ждут ещё три игры в чемпионате – три финала. Плюс матч в Кубке. Если мы их выигрываем, у нас есть шанс получить трофеи», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.