Эракович: я не сказал ни одного плохого слова судьям с момента приезда в Россию

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о своём отношении к российским арбитрам.

«Я периодически разговариваю с арбитрами, но это происходит незапланированно. Просто такой у меня характер – если я с чем-то не согласен, сразу обсуждаю этот вопрос с арбитром. Но скажу честно: с момента приезда в Россию ни одного плохого слова судье я не сказал. Мы как-то находим общий язык. Не все арбитры владеют английским, но футбол – общая тематика. Общение происходит максимально тактично, потому что люди делают свою работу», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Эракович присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В нынешнем сезоне серб провёл 32 матча за сине-бело-голубы и записал на свой счёт три результативные передачи.