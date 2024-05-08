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Эракович ответил на вопрос, готов ли стать лидером в «Зените»

Эракович ответил на вопрос, готов ли стать лидером в «Зените»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович ответил на вопрос, готов ли стать лидером в стане сине-бело-голубых. Он отметил, что сейчас является достаточно новым игроком в команде, и назвал действующих лидеров «Зенита».

«Мы все друг друга поддерживаем в команде. Конечно, есть лидеры – Дуглас, Миша Кержаков, Барриос, Ерохин, то есть старшие игроки. Я достаточно новый игрок. Дай бог, когда-нибудь тоже смогу стать таким лидером», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.

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