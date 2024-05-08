Эракович: с Гаичем и Зделаром мы хорошие приятели, но во время игры — противники

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о взаимоотношениях с футболистами ЦСКА Миланом Гаичем и Сашей Зделаром.

«Мы с Миланом Гаичем и Сашей Зделаром хорошие приятели, земляки. Но мы приятельствуем до игры. Во время игры мы в первую очередь противники, после – снова приятели. Для меня в любом случае самое важное — выйти из этой игры победителем», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Эракович присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В нынешнем сезоне серб провёл 32 матча за сине-бело-голубы и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.