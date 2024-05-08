Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал результаты команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последних результатах команды.

«У нас стала хуже получаться игра против команд, которые глубоко обороняются. Что касается результата, все матчи непохожи друг на друга. Где-то нам не хватает атакующих действий, где-то — реализации. Алгоритм один – продолжать работать. По поводу изменений – посмотрим. Нам нужно проанализировать состояние игроков.

Сейчас у нас календарь чуть попроще, есть возможность поработать на тренировках. Потому что при том графике, который был, что-то менять очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Мы должны видеть тех игроков, которые получают меньше игровой практики, в тренировочном процессе. Так мы поймём, кто готов выйти и помочь команде. Всё самое интересное ещё впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.