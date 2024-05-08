Квеквескири: в Воронеже меня обожают? Вы преувеличиваете

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири отреагировал на мнение о том, что воронежские болельщики его обожают.

– Главное: как нужно жить, чтобы любили так, как любят вас? В Воронеже же вас просто обожают.

– Думаю, вы преувеличиваете. Нет таких людей, которые всем нравились бы. Я не исключение. Только бог любит всех, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, недавно «Факел» отправил в отставку Сергея Ташуева, который возглавлял воронежский клуб с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.