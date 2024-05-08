Бубнов раскритиковал состав «Спартака» на матч с «Пари Нижний Новгород»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на матч 27-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в воскресенье, 5 мая, в Нижнем Новгороде. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

«Слишкович уже шестую игру проводит во главе «Спартака» и не проигрывает. Вроде бы можно это ставить тренеру в заслугу. Но после игры с «Пари НН» серьёзные вопросы появились к его работе. Ты выходишь играть против аутсайдера, команды, которая хорошо обучена играть от обороны. В атакующий футбол им играть просто некем сейчас. Ты зачем такой состав ставишь?» — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав 29 очков.