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Бубнов раскритиковал состав «Спартака» на матч с «Пари Нижний Новгород»

Бубнов раскритиковал состав «Спартака» на матч с «Пари Нижний Новгород»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на матч 27-го тура с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в воскресенье, 5 мая, в Нижнем Новгороде. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Слишкович уже шестую игру проводит во главе «Спартака» и не проигрывает. Вроде бы можно это ставить тренеру в заслугу. Но после игры с «Пари НН» серьёзные вопросы появились к его работе. Ты выходишь играть против аутсайдера, команды, которая хорошо обучена играть от обороны. В атакующий футбол им играть просто некем сейчас. Ты зачем такой состав ставишь?» — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 11-й строчке, заработав 29 очков.

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