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Главный тренер «Зенита» Семак высказался о судействе в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о судействе в матче с «Факелом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

«Что касается судейских решений в Воронеже, думаю, арбитру виднее. К сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти не ставят, когда в матче с «Оренбургом» мяч летит в створ и попадает в руку. А в эпизоде с Алипом – ставят.

Думаю, что в эпизоде с рукой Алипа был несчастный случай. Чтобы избежать таких случаев, нужно забивать больше. 1:0 – не тот счёт, который позволяет расслабиться. К сожалению, нам не хватило хладнокровия, чтобы уверенно довести матч до победы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 27 матчей. Однако «Зенит» не смог одержать победу в последних трёх матчах чемпионата страны.

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