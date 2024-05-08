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Игорь Калинин: матч с «Уралом» будет настоящей битвой для «Факела»

Игорь Калинин: матч с «Уралом» будет настоящей битвой для «Факела»
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Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением об игре воронежской команды в этом сезоне.

«В целом эмоции положительные после игры с «Зенитом», мы не проиграли, а это главное. Сейчас для «Факела» каждое очко очень важно. Сейчас боремся не на жизнь, а на смерть. Мы порадовались, и всё – теперь мысли об игре с «Уралом». Это будет настоящая битва», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Уралом» состоится 12 мая. Игру примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице. «Урал» располагается на 13-й строке.

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