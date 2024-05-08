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«Говорят, что в футболе везёт сильным». Бут — о выходе «Боруссии» Дортмунд в финал ЛЧ

«Говорят, что в футболе везёт сильным». Бут — о выходе «Боруссии» Дортмунд в финал ЛЧ
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Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о выходе немецкой команды в финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

«Боруссия» Дортмунд — близкая для меня команда, куда я уехал в 16 лет, поэтому есть радость за выход команды в финал Лиги чемпионов. В структуре клуба работает пара моих близких друзей, а в команде работают люди, с которыми я переписывался, и мы друг друга поздравляли.

Говорят, что в футболе везёт сильным, но это шутка. Вчера у «ПСЖ» была пара штанг и перекладин, но Хуммельс забил важный гол, поэтому Парижу было тяжело отыграть два мяча. Плюс со стороны Дортмунда пошли затяжки времени и сбой темпа, не давали разгонять атаки, чтобы «ПСЖ» не могли забить гол. Кроме того, выпустили Зюле и стали играть в пять защитников. Иногда так надо делать. Это правильно, надо было удерживать счёт», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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