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Квеквескири: все команды примерно одинаковые, игра с «Зенитом» в этом плане показательна

Квеквескири: все команды примерно одинаковые, игра с «Зенитом» в этом плане показательна
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Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что все команды, борющиеся за выживание в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона, примерно равны. По мнению Квеквескири, «Факел» обязан побеждать в матчах с прямыми конкурентами.

– Сейчас мы в непростой турнирной ситуации. Но должны справиться. Впереди матчи с прямыми конкурентами. Обязаны их побеждать.

– Это будет сложно.
– Но реально. Почему нет? Мы же не с «Барселоной» или «Манчестер Сити» играем. Все команды примерно одинаковые. Вот игра с «Зенитом» показательна в этом плане. Хотя считаю, что это не тот «Зенит», который был раньше, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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