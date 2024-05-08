Квеквескири: все команды примерно одинаковые, игра с «Зенитом» в этом плане показательна

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири считает, что все команды, борющиеся за выживание в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона, примерно равны. По мнению Квеквескири, «Факел» обязан побеждать в матчах с прямыми конкурентами.

– Сейчас мы в непростой турнирной ситуации. Но должны справиться. Впереди матчи с прямыми конкурентами. Обязаны их побеждать.

– Это будет сложно.

– Но реально. Почему нет? Мы же не с «Барселоной» или «Манчестер Сити» играем. Все команды примерно одинаковые. Вот игра с «Зенитом» показательна в этом плане. Хотя считаю, что это не тот «Зенит», который был раньше, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.