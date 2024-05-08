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Бут: у «Боруссии» Дортмунд будет хорошая возможность взять реванш у «Баварии» за 2013 год

Бут: у «Боруссии» Дортмунд будет хорошая возможность взять реванш у «Баварии» за 2013 год
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Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут полагает, что «шмели» могут обыграть «Баварию» в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024, если мюнхенцы одолеют в полуфинале «Реал».

«У «Боруссии» будет хорошая возможность взять реванш у «Баварии» за 2013 год, если мюнхенцы выйдут в финал. Когда ещё играл я, мы тоже обидели «Баварию». В 1998 году в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли на «Баварию», у которой был звёздный состав. Сыграли 0:0 в обоих матчах, но на 118-й минуте второй игры Штефан Шапюиза забил победный гол, и мы прошли в полуфинал на мадридский «Реал». У «Боруссии» самая принципиальная команда «Шальке». А так большим раздражителем является «Бавария». Это было всю жизнь.

В нынешнем сезоне очень сильно улыбнулась удача «Байеру», который стал чемпионом и 48 матчей провёл без поражений. В этом году в Бундеслиге у «Баварии» не получилось. Я смотрел первую игру Лиги чемпионов с «Реалом», «Бавария» смотрелась неплохо. Я думаю, что в ответном матче в Мадриде «Баварии» будет очень тяжело. Беллингем будет играть, как он умеет, потому что в первом матче он не сыграл, как он может. Он больше бегал, делился, фолил, занимался черновой работой, но не показывал тот футбол, в который он умеет играть. Он игрок уровня Зидана. Но есть такая поговорка, когда кто-то играет с «Баварией»: «Бавария» играет плохо, но всё равно победит», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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