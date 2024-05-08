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Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, когда вернётся к работе

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, когда вернётся к работе
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Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы и «Пари НН» Александр Кержаков заявил, что летом вернётся к работе.

«Я нахожусь в стадии переговоров с некоторыми клубами, всё идет планомерно. Не хочу принимать резких решений, всё нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Напомним, тренерскую карьеру Кержаков начал в 2018 году. В России он возглавлял молодёжную сборную страны, «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. Во время профессиональной карьеры футболиста Александр выступал за такие команды, как «Зенит», «Севилья», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

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