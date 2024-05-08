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Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле

Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле
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Российский тренер Владислав Радимов рассказал, почему назвал нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком апреля в чемпионате России.

«Во-первых, забивает в каждом матче. Во-вторых, ведёт команду вперёд. Повзрослел, стал тем вожаком «Динамо», без которого команду представить невозможно. Тому доказательство – матч в Кубке, когда Тюкавин остался на скамейке запасных и без него на поле «Спартак» выиграл в первом тайме. Самый главный критерий – гол в ворота чемпиона последних пяти лет почти на флажке, ещё и победный. Тюкавин повзрослел, Тюкавин – лидер, Тюкавин – лучший игрок месяца», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

21-летний Константин Тюкавин в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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