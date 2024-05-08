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«Вообще без разницы». Квеквескири — о команде, заслуживающей чемпионства РПЛ

«Вообще без разницы». Квеквескири — о команде, заслуживающей чемпионства РПЛ
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Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири признался, что ему безразлично, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Футболист заявил, что для него самое главное — сохранение прописки «Факела» в РПЛ.

– Вы сыграли со всеми элитными клубами страны. Кто больше заслуживает чемпионства?
– Вообще без разницы. Главное, чтобы «Факел» остался в РПЛ. А они пусть свои задачи решают.

– Даже переживать ни за кого не будете?
– А зачем? Я болею за «Факел». Будет странно, если кого-то начну поддерживать, — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, недавно «Факел» отправил в отставку Сергея Ташуева, который возглавлял воронежский «Факел» с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

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