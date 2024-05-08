Аршавин рассказал, почему выбрал лучшим игроком апреля в РПЛ Тюкавина

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в апреле нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«С его игрой связаны успехи «Динамо» в этом месяце. Тюкавин в полном порядке, забил в самом важном матче месяца «Зениту», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Напомним, сегодня, 8 мая, стало известно, что Константина Тюкавина признали лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в апреле. 21-летний нападающий в пяти апрельских турах отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра состоится 11 мая и начнётся в 21:30 мск.