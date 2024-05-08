Игрок «Факела» Квеквескири: может, кто-то хочет моей пенсии. Фиг дождётся!

Капитан и опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос о своём будущем в воронежском клубе. 34-летний футболист заявил, что не собирается уходить на пенсию в ближайшее время, даже если кто-то хочет завершения его карьеры.

– С вашим будущем в «Факеле» всё в порядке?

– Всё великолепно. На пенсию точно не собираюсь. Хотя, может, кто-то этого хочет. Но фиг дождется! — сказал Квеквескири в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Квеквескири провёл за воронежский «Факел» 28 матчей во всех турнирах, однако не отметился в них результативными действиями. До «Факела» Ираклий выступал за ряд российских, венгерских, грузинских и армянских команд.