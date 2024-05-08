Покидающий «Боруссию» Марко Ройс планирует продолжить карьеру в МЛС — Романо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс намерен продолжить карьеру в одном из клубов МЛС, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на слова экс-хавбека «Манчестер Сити» Самира Насри.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.