Радченко: от Марио в «Зените» ждали намного большего, но травмы не дают проявить себя

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о защитнике сине-бело-голубых Марио Фернандесе.

«Конечно, в «Зените» от Марио ждали намного большего, чем он себя проявил и показал. Но прежде всего надо смотреть на его физическую форму и состояние здоровья, потому что мы знаем Марио как игрока, который выполняет очень хороший и большой объём работы на бровке. Это необходимо «Зениту», но большой вопрос, способен ли Марио продолжать делать тот же объём работы. Поэтому команде нужно всё проанализировать и принять правильное решение по поводу будущего Марио.

Очень жалко, что у Марио в этом сезоне столько травм. Марио — квалифицированный игрок, и Семак его прекрасно знает, но, к сожалению, эта череда травм не даёт проявить себя в полном объёме», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.