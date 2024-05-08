Решение по будущему Марио Фернандеса в «Зените» пока не принято — источник

Решение по будущему защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургском «Зените» пока не принято, однако футболист уже не сыграет в этом сезоне из-за полученного ранее повреждения. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, существует вероятность, что защитник останется в «Зените». Этот вопрос руководство сине-бело-голубых будет обсуждать уже по завершении сезона-2023/2024. Напомним, к «Зениту» Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.