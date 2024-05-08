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Шалимов: разговоры про админресурс «Зенита» преувеличены

Шалимов: разговоры про админресурс «Зенита» преувеличены
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Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался по поводу ничейного результата в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Факел» — «Зенит». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1. Хозяева сравняли счёт на последних минутах встречи благодаря голу с пенальти.

«По голу «Факела» у меня следующий вопрос. Представим, что такой гол — на 97-й минуте при пяти добавленных — забил бы «Зенит». Наверняка пошли бы разговоры про админресурс. Сейчас забивают «Зениту» на 97-й, когда, по идее, компенсированное время истекло и арбитр мог свистнуть до аута. Получается, разговор про админресурс несколько преувеличен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ — команда идёт в зоне стыковых матчей и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. «Зенит» лидирует в чемпионате страны, однако отрыв от ближайших преследователей — «Динамо» и «Краснодара» — составляет всего одно очко.

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