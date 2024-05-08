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«Аякс» активизируется по сделке с Грэмом Поттером, соперничая с «МЮ» — The Telegraph

«Аякс» активизируется по сделке с Грэмом Поттером, соперничая с «МЮ» — The Telegraph
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Нидерландский «Аякс» рассчитывает обойти некоторые европейские клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед», проявляя интерес к бывшему тренеру «Челси» Грэму Поттеру. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации источника, ожидается, что «Манчестер Юнайтед» поместит Поттера на первое место в списке кандидатов на замену Эрику тен Хагу, если тренер «красных дьяволов» будет уволен после финала Кубка Англии. Отмечается, что в число клубов, заинтересованных в кандидатуре Поттера, входят «Милан», «Порту» и «Фейеноорд». «Аякс» рассматривает возможность изменить свой подход, чтобы сделать англичанину привлекательное предложение.

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер отказался от первоначального предложения «Аякса» из-за того, что его не устроил размер заработной платы, предлагаемый клубом. По информации источника, несмотря на недовольство зарплатой, предложенной «Аяксом», английскому специалисту нравится спортивный проект этого клуба.

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