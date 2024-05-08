«Вожак и навигатор для «Балтики». Генич оценил игру Данилы Козлова

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался об игре полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова. По словам эксперта, Козлов качественно управлял атакующей игрой своей команды в последних матчах. Генич считает, что Данила справляется с ролью лидера «Балтики», несмотря на юный возраст (футболисту всего 19 лет).

«Молодой футболист только-только начал о себе заявлять, именно он стал тем самым вожаком, навигатором для «Балтики», который здорово направлял команду в атакующих действиях в последних матчах. В его возрасте нести бремя лидерства не так-то просто, но он справляется: выполняет огромный объём очень полезной работы, сам забивает, раздаёт передачи. Приятно, что появляются молодые талантливые футболисты, которые не тушуются на фоне старожилов РПЛ», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Напомним, Козлов провёл в составе «Балтики» в РПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.