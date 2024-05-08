«Всё возможно». Тухель — об ответном матче «Баварии» с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Лига чемпионов — прекрасное соревнование, самый красивый и самый сложный турнир. Как только вы оказываетесь в полуфинале, как только вас отделяет шаг от финала, вы очень хотите сделать этот шаг. Думаю, и мы, и «Реал» хотим этого одинаково. Обе команды сосредоточены на этой встрече. Всё возможно», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 8 мая. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первый матч между командами завершился вничью со счётом 2:2.