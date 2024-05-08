Томас Тухель оценил вероятность, что останется в «Баварии» на следующий сезон

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, возможно ли, что он останется в немецком клубе на следующий сезон. Ранее было объявлено, что Тухель покинет «Баварию».

«Очень, очень маловероятно, что это будет «Бавария», потому что у нас есть договорённость и на данный момент нет причин сомневаться в этом соглашении. Мы заняли эту позицию, инициатива исходила от клуба, так оно и есть, и меня это устраивает.

Мне это нужно не для повышения мотивации, потому что я всегда нацелен на победу, я всегда думаю о том, как улучшить команду или улучшить себя как тренера.

Мы идём ва-банк. Повлияет ли это на то, где я буду в следующем сезоне? Может, и нет, может, я буду в отпуске, несмотря ни на что — посмотрим, посмотрим», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на TNT Sports.