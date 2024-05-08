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Кроос — об игре с «Баварией»: на таком уровне команды друг друга уже не боятся

Кроос — об игре с «Баварией»: на таком уровне команды друг друга уже не боятся
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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не нужно заниматься математикой. Чего мы всегда хотели, так это играть в финале. И этот матч – не что иное, как финал. Конечно, мы пытаемся использовать тот факт, что игра проходит у нас дома. Я надеюсь, что это будет преимуществом для нас. Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не может играть в свой футбол», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 8 мая. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что первый матч между командами завершился вничью со счётом 2:2.

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