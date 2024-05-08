Бубнов: игра с «Факелом» показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Игра с «Факелом» также показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достаётся. Да, «Зенит» много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал. Клаудиньо может обыграть один в один, отдать пас или ударить. Такие навыки очень полезны впереди. Он не игрок стиля «бокс-ту-бокс», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Клаудиньо провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету бразильца 10 игр, один гол и одна результативная передача.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 51 очко за 27 матчей.