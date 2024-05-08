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«Брюгге» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

«Брюгге» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45
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В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций встретятся бельгийский «Брюгге» и итальянская «Фиорентина». Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче в Италии «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:2. Встреча прошла в Италии в четверг, 2 мая. В составе хозяев отличились Риккардо Соттиль, Андреа Белотти и Мбала Н'Зола. За «Брюгге» забили Ханс Ванакен (с пенальти) и Игор Тьяго.

В другой паре 1/2 финала Лиги конференций встречаются английская «Астон Вилла» и греческий «Олимпиакос». Первая игра завершилась победой греческого клуба — 4:2.

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