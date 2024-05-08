Шалимов высказался о ситуации Дзюбы в «Локомотиве»

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве». По мнению специалиста, с Дзюбой в составе железнодорожники не играли бы намного лучше, чем без него. Шалимов считает, что делать выводы о необходимости Артёма на поле и его физической форме должен делать только главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

«По поводу ситуации с Дзюбой, когда Артём остаётся на лавке, скажу так: на мой взгляд, Галактионов сам разберётся, как ему тренировать, как разговаривать с игроком, хотя и представителя футболиста, который защищает своего клиента, понять можно — он игрока защищает.

Артём — игрок техничный, но его фактура, физические данные предъявляют повышенные требования к готовности — надо быть идеально готовым, чтобы приносить пользу. Не думаю, что «Локо» играл бы сейчас намного лучше с Дзюбой в составе. Если бы Галактионов видел, что Дзюба готов идеально, он бы его ставил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.