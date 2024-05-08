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Хавбек «Факела» Якимов: хотим остаться в РПЛ

Хавбек «Факела» Якимов: хотим остаться в РПЛ
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением об игре воронежской команды в этом сезоне.

«Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы боремся и будем делать это до самого конца. Хотим остаться в РПЛ. Будем ложиться костьми на поле, чтобы добывать нужный для нас результат в концовке чемпионата», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). В следующей игре внутреннего первенства воронежская команда встретится с «Уралом». Игру примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. «Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице.

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