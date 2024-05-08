Тренера «Балтики» Игнашевича дисквалифицировали на два матча условно за критику судей

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич наказан условной дисквалификацией на два матча и штрафом в 200 тыс. рублей за слова о «позорном судействе», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Напомним, слова о «позорном судействе» из уст Игнашевича прозвучали после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», в котором «Балтика» проиграла со счётом 1:2.

По состоянию на сегодняшний день калининградская команда располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 26 очков по результатам 27 матчей. «Урал» занимает 13-е место.