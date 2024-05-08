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Булыкин: рад за «Байер», учитывая, что мои одноклубники сейчас руководят клубом

Булыкин: рад за «Байер», учитывая, что мои одноклубники сейчас руководят клубом
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Бывший футболист немецкого «Байера» Дмитрий Булыкин высказался об успехах клуба.

«Байер» — это чудо для немецкого и европейского футбола. Они могут пройти сезон вообще без поражений и оформить требл. Очень рад за клуб, учитывая, что я там играл и мои одноклубники сейчас руководят «Байером». Это всё радует. Болею за них в разных турнирах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Байер» уже обеспечил себе чемпионство Германии в сезоне-2023/2024. Команда занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 84 очка после 32 матчей. В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Байер» на выезде обыграл итальянскую «Рому» со счётом 2:0. Ответная игра состоится в четверг, 9 мая.

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