Якимов: у «Краснодара» есть шансы на чемпионство, «Факел» частично помог ему в этом

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов признался, что следит за выступлениями «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Конечно, я слежу за игрой «Краснодара». «Факел» частично помог «быкам», надеюсь, они будут этим пользоваться, а не как в предыдущих матчах. Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

Якимов — воспитанник системы «Краснодара». Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт в Москве 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.