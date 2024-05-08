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Габулов: практически всем вратарям РПЛ не хватает стабильности

Габулов: практически всем вратарям РПЛ не хватает стабильности
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Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов затруднился назвать лучшего вратаря Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Пока кого-то из вратарей РПЛ нет смысла выделять. Надо посмотреть, как они себя проявят в решающих матчах: в борьбе за выживание и за золотые медали чемпионата. У какой команды меньше всего проблем с вратарской позицией? В этом сезоне однозначно одну команду не выделишь. У голкиперов по-разному складываются матчи, бывают и спады. Практически всем не хватает стабильности», — приводит слова Габулова Legalbet.

Во время профессиональной карьеры футболиста Владимир Габулов выступал за такие команды, как «Динамо», «Алания», «Кубань», ЦСКА, «Анжи», «Амкар» и бельгийский «Брюгге». Также на счету Габулова 10 матчей за сборную России. После завершения карьеры игрока Габулов стал футбольным функционером. Ранее Владимир работал на должностях председателя правления «Алании», председателя совета директоров в «Олимпе» и «Долгопрудном», а также был исполнительным директором «Химок».

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