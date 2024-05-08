Агент Чистякова высказался о будущем игрока после окончания аренды в «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста после завершения аренды в «Сочи».

«Что касается Чистякова, то по условиям договора он после окончания аренды возвращается в «Зенит». Математические шансы у «Сочи» остались, уже потом можно что-то обсуждать», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл 10 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 27 матчей.