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Экс-игрок «Динамо» Терёхин: не удивлюсь, если «Краснодар» закончит на четвёртом месте

Экс-игрок «Динамо» Терёхин: не удивлюсь, если «Краснодар» закончит на четвёртом месте
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин полагает, что «Краснодар» не только проиграет борьбу за чемпионство в этом сезоне, но и вылетит из топ-3.

«Самый сложный календарь (из претендентов на титул. — Прим. «Чемпионата») у «Краснодара». Они могут вообще ни одного очка не набрать, а могут и набрать, это непредсказуемая команда. Не удивлюсь, если они откатятся на третье место. Они и на четвёртом могут оказаться, если не наберут очков», — приводит слова Терёхина Legalbet.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 11 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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