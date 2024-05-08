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Агент Медведева, Маргасова и Опарина ответил на вопрос о будущем футболистов

Агент Медведева, Маргасова и Опарина ответил на вопрос о будущем футболистов
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера «Ростова» Никиты Медведева, защитника «Сочи» Тимофея Маргасова и вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, ответил на вопрос о будущем футболистов.

«По заканчивающимся контрактам Медведева, Маргасова и Опарина пока ничего не известно. Каждый клуб и каждый футболист решает определённые задачи, поэтому пока не совсем до переговоров о новых контрактах», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» сражается за сохранение места в элитном дивизионе, занимая последнее место. «Ахмат» располагается на 10-й строчке.

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